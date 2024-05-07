القاهرة الإخبارية: توقف دخول المساعدات لغزة بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح

أفاد رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إذ تتجول الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر من الناحية الفلسطينية مع رفع العلم الإسرائيلي على المعبر في عملية من خلال القوات الخاصة الإسرائيلية التي أتمت السيطرة على الاشتباكات التي جرت في الساعات المتأخرة من ليل أمس.

وأضاف «المطعني»، خلال لقائه على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك اشتباكات عنيفة في محيط معبر رفح، ثم تم السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ورصد مراسل القاهرة الإخبارية، لقطات حية من أمام معبر رفح البري تفيد باستقرار الأوضاع لدى المعبر، والأمور تسير بشكل طبيعي للغاية، مشيرا إلى توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فضلا عن حركة المرور والمسافرين نظرا لسيطرة الجانب الإسرائيلي على الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني.



