القبض على عاطل هتك عرض طفل زوجته في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل المتهم بهتك عرض ابن زوجته البالغ من العمر 3 سنوات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال طفل 3 سنوات يعاني من حالة إغماء وبه آثار تهتك بفتحة الشرج وادعاء تعرضه لتعدي جنسي ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الطفل، وأنه قام بهتك عرضه والتعدي عليه بالضرب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.