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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مجلس النواب يعلن دعم خطوات الرئيس السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بجهود وخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمة له اليوم، أن المساعي المصرية الرامية للسلام وحقن الدماء لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات.

وحمل الجبالي، كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات التي توصل لحل سلمي.

كما أهاب رئيس مجلس النواب، بالمجتمع الدولي بتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على تبني نهج السلام.

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