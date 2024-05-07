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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عنصر إجرامي بالشرقية

المتهم
المتهم
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الحشيش –كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الآيس – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 ألف جنيه) تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

قطاع الامن العام الشرقية الحشيش