ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نصف نهائي الشامبيونزليج.. سان جيرمان يبحث عن انتصار تاريخي وبورسيا يعول على القوة الهجومية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبوروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "بارك دى برانس"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الذى يستضيف نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
وانتهى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، بفوز فريق بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره، سجله اللاعب نيكلاس فولكروغ فى الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.
ويبحث فريق بوروسيا دورتموند الألمانى عن مواصلة تألقه خارج دياره فى مواجهة الليلة بعد المواجهات الكبيرة بالفوز على بايرن ميونخ في البوندسليجا، والعودة بالانتصار أمام نيوكاسل في سانت جيمس بارك، وأمام ميلان في سان سيرو بدوري الأبطال. 

ويتميز بوروسيا دورتموند هذا الموسم بخط هجومه القوى، والذى أعطاه قدرة على التسجيل من مختلف أنحاء الملعب، كما جاءت أهدافه الأوروبية عبر 11 لاعبا مختلفا، مما أعطاه الأفضلية فى الوصول إلى نصف نهائى البطولة الأعرق فى القارة العجوز.

وعلى الجانب الآخر يسعى باريس سان جيرمان الفرنسى لأن يكون أول فريق في تاريخ البطولة يصل للمباراة النهائية بعد الخسارة في مباراتي الذهاب بدور الثمانية والدور قبل النهائي، بعد أن قلب تأخره في مباراة دور الثمانية أمام برشلونة.

ويعتير خط دفاع باريس نقطة ضعف بالنسبة له فى الآونة الأخيره، بعدما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية في كل المسابقات.

وفى نفس الأمر فى خط هجومى الذى يعانى، حيث أنه حقق 3 انتصارات فقط في آخر 8 مواجهات أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

بينما يعول سان جيرمان فى هذه المباراة على أمر إيجابي، وهو أنه منذ بداية الدوري تمكن من تسجيل الأهداف في المباريات التي أقيمت على أرضه.

نصف نهائى الشامبيونزليج دورى أبطال اوروبا سان جيرمان بوروسيا دورتموند قوة باريس