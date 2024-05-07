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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة وبحوزتهما 5000 قرص مخدر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته (عاطل) وذلك حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتهما (عدد 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول) وبمواجهتهما أقر بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (500 ألف جنيه تقريباً).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القانونية والذخائر