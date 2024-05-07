رئيس دمنهور يتفقد المركز التكنولوجي مع بدء تلقي طلبات التصالح.. صور

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، استقبال طلبات التصالح الجديدة، تزامنًا مع إعلان وزارة التنمية المحلية، بدء تلقي طلبات التصالح، اليوم الثلاثاء.

أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بمركز دمنهور والبالغ عددها 8 مراكز لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

وتفقد محمد كچك، صباح اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور، يرافقه المهندس سمير أبو مندور نائب رئيس المدينة، ومصطفى الحديدي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور، لمتابعة منظومة العمل لتلقي طلبات التصالح .

ووجه كچك، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه رئيس المركز بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف رئيس المركز أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشدداً على بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15 /10 /2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.