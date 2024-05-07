مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامي للموازنة

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي 2022 / 2023.

وتضمن التقرير عددا من الملاحظات والتوصيات، في ضوء ما انتهى إليه أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من الملفات.

وأوصت اللجنة في تقرير ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

وجاء في تقرير اللجنة كذلك، التوصية بعمل حصر شامل للسيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

ومن بين الملاحظات التي جاءت في تقرير اللجنة البرلمان، عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي ينظره مجلس النواب، بمراجعة حالات تخصيص أراضي أو شقق للأفراد مع وضع الأولوية لسكان كل محافظة في المقام الأول.

وأوصت اللجنة، بضرورة إنهاء ملف تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية