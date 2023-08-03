محافظ المنيا يوافق على توفيق أوضاع 79 كنيسة ومبنى خدمي

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، والمهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

وأعلن المحافظ، أنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 79 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا، وفقًا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، ليصبح الإجمالي 537 كنيسة ومبنى خدمى، مشيرا ً إلى أن المنيا من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تقنين أوضاع الكنائس.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشددًا على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاعها، وكذلك المباني الخدمية التابعة لها.

ومن جانبهم عبر ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية عن شكرهم للمحافظ للتواصل المستمر والتنسيق وسرعة حل أي مشكلات تواجههم مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل.