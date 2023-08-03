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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محللة سياسية: الاتفاقية المصرية اليونانية دفعة قوية في العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي رئيس
الرئيس السيسي رئيس وزراء اليونان
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قالت ألكسيا تاسولي، محللة سياسية يونانية، إن العلاقات المصرية اليونانية في أحسن حالاتها وهناك تفاهم في وجهات النظر.

وقالت المحللة السياسية، خلال تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن العلاقات المصرية اليونانية في أحسن حالاتها، وتفاهم وجهات النظر، خاصة في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت: “أعتقد أن الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي وقعت أخيراً تعتبر دفعة قوية في العلاقات الثنائية”.

وتقام اليوم الخميس، قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة،  في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

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