إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بالطريق السريع بالعياط

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بالطريق السريع بقرية السعودية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق السريع بقرية السعودية بدائرة مركز شرطة العياط المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.