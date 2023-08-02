أعلن الجيش الجزائري القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و237 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 26 يوليو المنصرم وحتى الأول من أغسطس الجاري، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين تقدر بأكثر من 35 كيلوجرامًا، كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا، فضلا عن ضبط 36 تاجر مخدرات، وضبط أكثر من 271 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 270 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 237 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.