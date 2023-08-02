محمد صلاح يصنع هدفًا في خسارة ليفربول من بايرن ميونخ وديًا

صنع النجم المصري محمد صلاح هدفًا في المباراة التي خسر فيها فريقه ليفربول الإنجليزي من نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في سنغافورة، اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2023-2024.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز منذ بداية المباراة، حتى غادر الملعب في الدقيقة 76 بعد استبداله بزميله بين دوك.

وحقق البايرن ريمونتادا مثيرة على رفاق صلاح، حيث كانوا متقدمين في النتيجة بهدفين دون رد قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، ليسجل لاعبو البافاري هدفين متتاليين، حتى بعد تسجيل حمر الميرسيسايد الهدف الثالث، نجح الفريق الألماني في الفوز بالمباراة برباعية مقابل 3 أهداف.

افتتح مهاجم ليفربول، الهولندي كودي جاكبو، التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح مواطنه المدافع فيرجيل فان دايك، وقائد الفريق، في مضاعفة النتيجة لصالح الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من رأسية رائعة.

ورد بايرن ميونخ بهدف عن طريق سيرج جنابري 33، ثم أدرك ليروى ساني التعادل لصالح البافاري في الدقيقة 42.

وبصناعة من محمد صلاح، سجل لويس دياز الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 67.

وأحرز جوزيب ستانيسيتش، ثالث أهداف العملاق الألماني في الدقيقة 80، قبل أن ينجح بايرن ميونخ في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع عن طريق تسديدة صاروخية من لاعبه الشاب فرانز كريتزج.

ويختتم ليفربول، فترته التحضيرية للموسم الجديد بمواجهة دارمشتات الألماني في آخر مباراة ودية خلال الصيف الجاري.

وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس الجاري على ملعب ديبديل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .