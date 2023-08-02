البابا فرنسيس يلتقي رئيس جمهورية البرتغال

التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك على هامش زيارته لـ"لشبونة" لترأسه الأيام العالمية السابعة والثلاثين للشباب، خلال الفترة الحالية.

وتستضيف “لشبونة” هذا العام الأيام العالميّة للشبيبة، لتكون المرة الرابعة التى يترأس فيها قداسته هذا الاحتفال العالمى، بعد فى ريو دى جانيرو عام 2013، وكراكوفيا 2016، وبنما 2019.

وكتب بابا الفاتيكان في السجل الذهبي: "كحاج رجاء في البرتغال، أصلي وأرجو أن يستمر هذا البلد ذو القلب الشاب في السير نحو آفاق الأخوة؛ وأن تلهم لشبونة، مدينة اللقاء، طرقًا لكي نواجه معًا القضايا الكبرى لأوروبا والعالم".

الجدير بالذكر وصل منذ قليل، قداسة البابا فرنسيس، إلى العاصمة البرتغالية، لشبونة، حيث سيترأس الأيام العالمية السابعة والثلاثين للشباب، خلال الفترة الحالية.

ويشارك في المحفل العالمي عدد كبير من الشباب، من مختلف دول العالم.

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