ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023

اعتمد اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023 شملت تجديد الثقة في النسبة الأكبر من ضباط المباحث الجنائية، ونقل عدد منهم وضخ عدد من الكوادر الشابة في بعض الأماكن.

وشملت الحركة تجديد الثقة في المقدم محمد هشام رئيسًا لمباحث أبوصوير والمقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث القنطرة غرب والمقدم محمد جمال عمر رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، والرائد محمد سالم رئيسًا لمباحث القصاصين والرائد محمد فؤاد رئيسًا لمباحث التل الكبير.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في الرائد محمود عبد اللطيف رئيسا لمباحث مركز فايد وتعيين الرائد سيد عبد العال رئيسًا لمباحث القنطرة شرق وتجديد الثقة في الرائد حسن رضوان رئيسًا لمباحث المرور.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد أمير الألفي رئيسًا لمباحث قسم أول الإسماعيلية وتعيين الرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث قسم ثان وتجديد الثقة في المقدم شادي الكفراوي رئيسًا لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية.

وتضمنت الحركة تعيين المقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث التموين واستمرار المقدم أحمد جمال رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، ضمن حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023.

وكان قد أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا بتعيين اللواء هشام مروان مديرا لأمن الإسماعيلية خلفًا للواء محمود عاشور في حركة تنقلات وزارة الداخلية والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي

وقضي اللواء هشام مروان سنوات طويلة من الخدمة في مديرية أمن الإسماعيلية بدء من نائب مأمور مركز الإسماعيلية مرورا بمأمور مراكز القنطرة شرق وأبوصوير ومركز الإسماعيلية ثم مساعدا لمدير أمن الإسماعيلية للشؤون المالية والإدارية ثم حكمدارًا لمديرية أمن الإسماعيلية.