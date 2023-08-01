مدير أمن المنوفية يعتمد الحركة الداخلية لضباط المباحث

اعتمد اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن المنوفية.

استمرار الضباط محمد مغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم وأحمد عرفة رئيسا لمباحث شبين الكوم و مصطفى حسانين لمباحث أشمون و احمد كشك مباحث الباجور ومحمد فرغلي لمباحث بركة السبع، وأحمد عبد القوي لمباحث قويسنا ومحمد جمال رئيسا لمباحث مركز منوف وعمرو سعد الله مباحث قسم منوف ومحمد شكري لمباحث تلا و كريم الضبع لمباحث الشهداء.

المقدم ايمن رزق رئيسا لتنفيذ الأحكام والمقدم أحمد واصل مفتشا لمباحث تلا والشهداء والمقدم عمرو واصل رئيسا لمباحث قسم المعلومات الجنائية و المقدم آسر جلال لمباحث المخدرات والمقدم محمد العشماوي للتحريات.