الخارجية الروسية: لا نرى أي شيء سلمي في صيغة زيلينسكي للسلام

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لا ترى أي شيء سلمي في صيغة السلام التي يطرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت زاخاروفا في تصريح تلفزيوني، اليوم الثلاثاء، "لا شيء سلمي في صيغة سلام زيلينسكي"، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لنقل صيغته للسلام إلى مستوى المنظمة.

وأضافت: "لا يوجد في هذه الوثيقة الأوكرانية أي شيء من كلمة سلمي، وصيغة السلام هذه تمت صياغتها بالتعاون مع الغرب الجماعي، وهي قصة استفزازية دورية من نظام كييف"، لافتة إلى أن الجانب الروسي أكد أكثر من مرة أن خطة تسوية النزاع السلمية، التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة؛ لأن النقاط المكتوبة فيها لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض ولا تعكس سياق تطور الأحداث.