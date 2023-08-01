تواريخ مميزة ارتبطت ببطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرن العشرين.. تعرف عليها

ارتبط بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرن العشرين بعددا من التواريخ المميزة والتي جاء أبرزها كاتالي:



فبراير

رهبنة البابا كيرلس السادس

تجليس البابا مكاريوس الثالث

مارس

وفاه البابا كيرلس السادس

وفاه البابا شنوده الثالث

مايو

سيامة البابا كيرلس السادس بطريركاً

تجليس البابا يوساب الثاني

يونيو

وفاه البابا يوأنس التاسع عشر

يوليو

رهبنة البابا شنودة الثالث

كهنوت البابا كيرلس السادس

اغسطس

ميلاد البابا كيرلس السادس

ميلاد و كهنوت البابا شنودة الثالث

وفاه البابا كيرلس الخامس

وفاه البابا مكاريوس الثالث

نوفمبر

سيامة البابا كيرلس الخامس

تجليس البابا شنودة

وفاه البابا يوساب

