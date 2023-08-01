المنتدى العربي بعمان.. محافظ جنوب سيناء يؤكد دور السياحة في تنمية المجتمع

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في كلمته أمام المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في مدينه صلالة في سلطنة عمان في الفترة من 28/7 الى 1/8/2023 ، الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به السياحة والثقافة والتوعية من أجل تنمية المجتمع ،

وهو ما يقوم به حاليا اتجاه مواطني جنوب سيناء من خلال المؤتمرات الكبرى السياحية والثقافية وكذا المؤتمرات الشعبية الدورية التي تجمعه بكل اطياف المجتمع من اجل التنمية والارتقاء بالسلوك الشخصي والمجتمعي في سبيل الحفاظ على مقدرات الدولة وتنميتها.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد حصل على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث “صلالة 2023” اوسكار الإعلام السياحى.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 31/7 إلى 1/8/2023 بمدينه صلاله بسلطنة عمان ، بمشاركه من عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب، والذى قام من خلالة بعرض المقومات السياحية العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات و رجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى.

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