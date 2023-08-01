ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنتدى العربي بعمان.. محافظ جنوب سيناء يؤكد دور السياحة في تنمية المجتمع

جانب من مشاركة المحافظ
جانب من مشاركة المحافظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في كلمته أمام المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في مدينه صلالة في سلطنة عمان في الفترة من 28/7 الى 1/8/2023 ، الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به السياحة والثقافة والتوعية من أجل تنمية المجتمع ،
وهو ما يقوم به حاليا اتجاه مواطني جنوب سيناء من خلال المؤتمرات الكبرى السياحية والثقافية وكذا المؤتمرات الشعبية الدورية التي تجمعه بكل اطياف المجتمع من اجل التنمية والارتقاء بالسلوك الشخصي والمجتمعي في سبيل الحفاظ على مقدرات الدولة وتنميتها.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد حصل على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث “صلالة 2023” اوسكار الإعلام السياحى.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 31/7 إلى 1/8/2023 بمدينه صلاله بسلطنة عمان ، بمشاركه من عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب، والذى قام من خلالة  بعرض المقومات السياحية  العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات و رجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى.

inbound6695158705250901155
inbound6695158705250901155

inbound8240232123831185366
inbound8240232123831185366

inbound1914118397836055969
inbound1914118397836055969

inbound8558306068404446653
inbound8558306068404446653
المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث صلالة عمان - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء