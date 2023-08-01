ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير في باكستان إلى 54 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع يوم الأحد، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان إلى 54 قتيلًا وأكثر من 90 مصابًا يتلقون العلاج في مختلف المستشفات.

وذكر مسؤول في إدارة الصحة بإقليم خيبر بختونخواه أن حصيلة القتلى ما زالت مرشحة للزيادة نظرًا لوجود نحو 15 شخصًا بين المصابين في حالة حرجة.