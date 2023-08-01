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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير في باكستان إلى 54 قتيلًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع يوم الأحد، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان إلى 54 قتيلًا وأكثر من 90 مصابًا يتلقون العلاج في مختلف المستشفات.
وذكر مسؤول في إدارة الصحة بإقليم خيبر بختونخواه أن حصيلة القتلى ما زالت مرشحة للزيادة نظرًا لوجود نحو 15 شخصًا بين المصابين في حالة حرجة.

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