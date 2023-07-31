اقرأ غدا في "البوابة".. منعًا لتدنيس القرآن.. الدنمارك تدرس إصدار قانون للحد من الاحتجاجات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 1 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

منعًا لتدنيس القرآن.. الدنمارك تدرس إصدار قانون للحد من الاحتجاجات

سر التفوق.. منازل أوائل الثانوية العامة "اليوم في عيد"

توجيهات رئاسية للحكومة لإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة

عقوبات وحصار.. دول غرب أفريقيا توجه إنذارًا للانقلابيين في النيجر

إعصار دوكسوري.. هروب آلاف السكان من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة في الصين

الردع النووي.. سلاح روسيا لمواجهة الهجوم المضاد لأوكرانيا

المرشد فوق النقد.. الشعب يكافح من أجل البقاء ولا حلول في الأفق

شراكة إيرانية بريطانية.. طهران تطور أسلحتها بالتعاون مع جامعات إنجليزية