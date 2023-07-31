محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات 2022/2023

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 72.9 %، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة 57.9 %، وأيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100 %.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

وشدد على ضرورة الإستعداد من الآن للعام الدراسى الجديد 2023/2024 من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العام الجديد سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، فضلًا عن الإنتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقًا للإستقرار المطلوب للعملية التعليمية، على أن يتكامل مع ذلك فتح المدارس لتكون بمثابة أندية لتنفيذ الأنشطة المتنوعة للطلاب خلال فترة الأجازة الصيفية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الثانى بلغ 6484 طالب وطالبة، نجح منهم 4726 طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بلغ 19 طالبا وطالبة نجح منهم 11 طالبا وطالبة، و4 طلاب للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

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