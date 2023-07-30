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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

في بداية العام الهجري الجديد.. إقبال على زيارة المقامات وضريح الحسين

مقام الحسين
مقام الحسين
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شهد مقام الحسين بن علي في منطقة الدراسة خلال الأيام الماضية، إقبالا شديدا من الزوار القادمين من شتى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد الذي يحتفل به المسلمون في شتى بقاع الأرض.

يذكر أن العديد من المسلمين احتفلوا منذ أيام بمولد المرسي أبو العباس في محافظة الإسكندرية، حيث يحتفلون به سنويًا في هذا الموعد، وغيره من أصحاب الأضرحة والمقامات في العديد من المحافظات.

وكانت وزار الأوقاف احتفلت بالعام الهجري الجديد، وسمحت بإقامة الاحتفالات في العديد من المساجد الكبرى في مختلف محافظات الجمهورية.

مقام الحسين احتفالات الحسين الحسين بن علي العام الهجري الجديد