في بداية العام الهجري الجديد.. إقبال على زيارة المقامات وضريح الحسين

شهد مقام الحسين بن علي في منطقة الدراسة خلال الأيام الماضية، إقبالا شديدا من الزوار القادمين من شتى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد الذي يحتفل به المسلمون في شتى بقاع الأرض.

يذكر أن العديد من المسلمين احتفلوا منذ أيام بمولد المرسي أبو العباس في محافظة الإسكندرية، حيث يحتفلون به سنويًا في هذا الموعد، وغيره من أصحاب الأضرحة والمقامات في العديد من المحافظات.

وكانت وزار الأوقاف احتفلت بالعام الهجري الجديد، وسمحت بإقامة الاحتفالات في العديد من المساجد الكبرى في مختلف محافظات الجمهورية.