رسميًا.. ستوك سيتي يتعاقد مع لاعب منتخب المغرب

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي، تعاقده مع ريان مايي لاعب منتخب المغرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من فيرينكفاروزي المجري.

ووقع المهاجم المغربي ريان مايي، على عقد مع ستوك سيتي لمدة 3 سنوات، بعدما لعب في الموسمين الماضيين لنادي فرينكفاروزي المجري، وتوج معه بالدوري المحلي في عامين متتاليين.

وأكد النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تعاقد مع أسد الأطلس دون الكشف عن التفاصيل المالية.

واختار مايي الانتقال إلى نادي ستوك سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث إنه أحد أقدم الأندية و أعرقها في إنجلترا، ويعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1863.

مايي من مواليد 1 نوفمبر 1997، في مدينة جرامونت البلجيكية، من أب كاميروني وأم مغربية، وسبق له اللعب للمنتخبات البلجيكية الصغرى، كما سبق له أن لعب في الدوري البلجيكي لفرق ستاندار ليج، واسلاند بيفرن، ثم انتقل لـ أرتيس الدنماركي، وآيل ليماسول القبرصي، وفي 1 يوليو 2021، انتقل إلى فريقه الحالي فرينكفاروزي المجري، ثم إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

وخاض مايي في الموسم الماضي 36 مباراة رفقة الفريق المجري، وسجل خلالها 13 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وقال ريان مايي بعد انتقاله لنادي ستوك سيتي: «أعتقد أن المشروع جيد هنا، لقد أظهر لي النادي حقا أنهم يريدون التوقيع معي، وهذا تحد أنا متحمس جدا له».

وأضاف: «أتطلع إلى أن أكون جزء من مشروع النادي، وأن أصنع الفرص لنفسي ولزملائي في الفريق».

وأتم مهاجم منتخب المغرب: «لقد استمتعت ببعض المواسم القوية المتتالية في قبرص والمجر، وأشعر أنه يمكنني مواصلة تطوير مستواي هنا في ستوك سيتي».