تدريبات صيفية لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بالفنادق الكبرى بالأقصر.. صور

أجرى الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، والمهندسة فاطمة عبد الحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من فنادق الأقصر لمتابعة أعمال التدريب الصيفي لطلاب وطالبات برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

وشملت الجولة، تفقد أعمال البرنامج التدريبي الصيفي للطلاب، في أعمال المكاتب الأمامية، بداية من قسم التليفونات، مرورا بقسمي الحجز والاستقبال، وعلاقات وخدمة العملاء، والإشراف الداخلي، وذلك بفنادق؛ هيلتون وأشتي وإبروتيل وإيتاب، لمتابعة مدى التزام الطلاب بالبرنامج والاستفادة منه، وكذا الاطمئنان على حسن سير التدريب، والتأكد من أعمال الحضور والانصراف والالتزام وتذليل أي صعوبات قد تطرأ.

وأوضح منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، أن مديري التدريب ورؤساء الأقسام في الفنادق، أشادوا بمستوى الطلاب في الجوانب العملية، وطالبوا بالمزيد من التعاون مع الجامعة في جوانب التدريب، وعقد الندوات والمؤتمرات، مؤكدين أن سوق العمل الفندقي في احتياج للمزيد من التخصصات التي يمكن للجامعة أن تتبناها مثل الأغذية والمشروبات، وهى عصب المجال الفندقي، إذ تعانى الفنادق من توفير عمالة مدربة في المطابخ والمطاعم.

وفي نفس السياق، نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارات علمية ميدانية لمعبد الأقصر، ضمن التطبيق العملي لمادة سلوك السائح، تماشيا مع الدراسة النظرية، تحت إشراف د. صباح محمد، المدرس بالكلية، وم. سارة عبد الناجي، م. هاجر أحمد، أعضاء هيئة التدريس المعاونة.

وأوضحت الدكتورة صباح محمد، أن الزيارة تناولت استقراء سلوك السائح من خلال محورين هما؛ الأول: الملاحظة والمشاهدة لاستقراء السلوك السياحي للسائح وتدوينه للخروج بمعلومات وبيانات عن مدى استجابته للشرح والانتباه للمرشد السياحي والتعامل مع الأثر واللوحات الإرشادية والتصوير والتفاعل المختلف تجاه الأثر والمعالم الأثرية بالمعبد، والثاني: التحدث مع السائحين والخروج بمعلومات عن كيفية استجابة الجنسيات المختلفة وسلوكياتهم تجاه الأثر ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وتعامل المجتمع المحلي معهم.

وتابعت؛ استهدفت الزيارة أيضا التعرف على الدوافع والرغبات التي كونت سلوك السائح في اختيار مقصد سياحي دون غيره قبل القيام بالرحلة السياحية واستقراء سلوك السائح أثناء قيامه بالرحلة السياحية وزيارة المزارات السياحية، وأيضا الخروج بمعلومات وبيانات عن الصورة المذهلة المكونة لاتجاه المقصد السياحي ومدى رضاه عنه والتي سوف تشكل سلوك سياحي مستقبلي بعد عودته من الرحلة.

وتمت تلك الأنشطة والتدريبات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

الجولة (1)

الجولة (2)

الجولة (3)

الجولة (4)