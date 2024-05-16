رئيس وزراء باكستان يدين محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

أدان رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" محاولة الاغتيال التي تعرض لها نظيره السلوفاكي "روبرت فيكو".

وأعرب شريف - في منشور عبر منصة "إكس" نقله "راديو باكستان" اليوم الخميس - عن تمنياته بالشفاء العاجل لفيكو، مشيرا إلى أن باكستان تقف بجانب حكومة وشعب سلوفاكيا في هذه اللحظات الحرجة.

وكانت الحكومة في سلوفاكيا قد أعلنت أمس الأربعاء تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي، موضحة أنه تم القبض على منفذ الهجوم، ونقل فيكو إلى المستشفى.