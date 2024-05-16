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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس وزراء باكستان يدين محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني
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أدان رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" محاولة الاغتيال التي تعرض لها نظيره السلوفاكي "روبرت فيكو".
وأعرب شريف - في منشور عبر منصة "إكس" نقله "راديو باكستان" اليوم الخميس - عن تمنياته بالشفاء العاجل لفيكو، مشيرا إلى أن باكستان تقف بجانب حكومة وشعب سلوفاكيا في هذه اللحظات الحرجة.
وكانت الحكومة في سلوفاكيا قد أعلنت أمس الأربعاء تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي، موضحة أنه تم القبض على منفذ الهجوم، ونقل فيكو إلى المستشفى.

رئيس وزراء باكستان محاولة اغتيال روبرت فيكو شهباز شريف