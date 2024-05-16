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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

حلو الكلام... إن كنت لا تذكر فاسأل فمك

البوابة نيوز
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أضنيتني بِالهَجْرْ.. مَا أَظْلَمَكْ

فَارْحَمْ عَسِى الرَّحْمَنُ أَنْ يَرْحَمَكْ

مولاي حَكَّمْتُكَ فِي مُهْجَتِي

فَارْفقْ بِهَا يُفْدِيْكَ مَنْ حَكَّمَكْ

مَا كَان أحْلَى قُبُلاتِ الهَوَى

إِنْ كُنْتَ لا تَذْكُرُ فَاسْأَلْ فَمَكْ

تَمُرُّ بِي كَأَنَّنِي لَمْ أَكُنْ

ثَغْرَكَ أَوْ صَدْرَكَ أَوْ مِعْصَمَكْ

لَوْ مَرَّ سَيْفٌ بَيْنَنَا لَمْ نَكُنْ

نَعْلَمُ هَلْ أَجْرَى دَمِى أَمْ دَمَكْ

سَلْ الدُّجَى كَمْ رَاقَنِي نَدْمُهُ

لَمَّا حَكَي مَبْسَمَهُ مَبْسَمَكْ

يَا بَدْرُ إِنْ وَاصَلْتَنِى بِالْجَفَا

وَمِتُّ فِي شَرْخِ الصِبَا مُغْرَمَكْ

قُلْ لِلدُّجَى: مَاتَ شَهِيْدُ الْوَفَا

فَانْثُرْ عَلَى أَكْفَانِهِ أَنْجُمَكْ

 

بشارة الخوري