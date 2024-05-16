عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قمة عربية في ظروف استثنائية.. القضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال».

وتأتي القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تُعقد في البحرين في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية تتطلب توحيد الرؤية العربية في التعامل معها لاسيما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار وتدمير البنية التحتية في ظل صمت دولي وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وتظل القضية الفلسطينية جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى للعرب عامة والمصريين بشكل خاص، لذلك سيكون هناك حرص من القمة العربية لبحث سبل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورا على قطاع غزة ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إعلان دولته المستقلة وفقا للحدود التي نصت عليها المقررات الدولية، وذلك باعتبار أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للحفاظ على الأمن القومي العربي.

