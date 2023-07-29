ارتفاع حجم الصادرات المصرية لدول إفريقيا لـ6.3 مليار دولار

تحدثت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، عن أسباب ارتفاع حجم الصادرات بين مصر ودول إفريقيا، لافتة إلى أن إجمالي صادرات مصر لإفريقيا خلال عام 2022 بلغت 6.3 مليار دولار.

وأضافت رمسيس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن كلمة السر في هذا الارتفاع الكبير هي العلاقات الدبلوماسية القوية بين مصر ودول إفريقيا.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مشاركة الشباب في مؤتمرات الشباب السابقة في مصر، فتح آفاقًا جديدة لمعرفة إفريقيا بالأنشطة الاقتصادية في مصر.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أنه يوجد تبادل اقتصادي قوي بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، وفي الفترة الحالية تدعم مصر دول القارة خاصة، فيما يتعلق بالمباحثات حول الغذاء والمحاصيل الزراعية والحبوب وغيرها.