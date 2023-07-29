بوتين: سنساعد جنوب إفريقيا في استضافة قمة البريكس بأفضل طريقة ممكنة

السبت 29/يوليو/2023 - 02:41 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستساعد جنوب إفريقيا في استضافة قمة بريكس في أغسطس بأفضل طريقة ممكنة.

وأشار بوتين - في اجتماع مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت - إلى أن جنوب إفريقيا تولت رئاسة مجموعة بريكس عام 2023.. مضيفا "نتعاون بشكل وثيق وبناء داخل المجموعة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء الخمس وأنا على ثقة من أن الاجتماع الذي تحضرون له سيتم تنظيمه بشكل جيد. ليس لدي شك في ذلك وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم ودعمكم".

وأضاف بوتين أن "بلادنا تنسق أنشطتها داخل الأمم المتحدة ومجموعة الـ 20 والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى ".

وتجمع البريكس بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وستعقد قمة المجموعة في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في أغسطس وسيشارك بوتين عبر الفيديو كونفرنس بينما سيمثل وزير الخارجية سيرجي لافروف روسيا شخصيًا.