مران الزمالك.. تدريبات قوية لعواد ونديم تحت إشراف عبد المنصف

أدى محمد عواد ومحمد نديم، ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية بالكرة تحت إشراف محمد عبد المنصف مدرب الحراس خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عكاظ.

وكان محمد صبحي أدى تدريبات استشفائية مع باقي اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الاتحاد المنستيري بالأمس في البطولة العربية.

ويستعد للقاء الشباب السعودي المقرر له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.