مع انكسار الموجة الحارة.. استعدادات مكثفة بوزارة الكهرباء لعودة الاستقرار في التيار

أكدت وزارة الكهرباء أن الدولة في سباق مع الزمن لعودة الاستقرار للشبكة القومية وإنهاء تخفيف الأحمال عن المواطنين وأنه يتوقع مع انكسار موجة الحرارة اليوم إنهاء أكثر من 30 % من أوقات تخفيف الأحمال تمهيدًا لعودة الاستقرار التام للشبكة القومية المصرية التى تعتبر واحدة من أكبر شبكات المنطقة من حيث قدرات التوليد والاحتياطيات وكفاءة التشغيل.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال ممثلة فى استيراد كميات إضافية من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع ضغوط الغاز الطبيعى وتطبيق حزمة من برامج الترشيد فى الإنارة العامة والشوارع والمصالح الحكومية ومنح العاملين إجازة للعمل من المنازل كل يوم احد طوال شهر أغسطس من شأنها خفض معدلات الاستهلاك وتقليل الفجوة بين إنتاج محطات التوليد المتاحة على الشبكة القومية ومعدلات الاستهلاك وبالتالى خفض وتقليل ساعات تخفيف الأحمال، مؤكدًا سعي القطاع التام للوصول إلى صفر تخفيف أحمال.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزير وقيادات القطاع فى اجتماعات دائمة وتواجد فى مواقع العمل وأن رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي فى متابعة مستمرة لموقف الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية سواء من خلال مركز التحكم القومي والمراكز الأقليمية على مستوى الجمهورية أو بالمتابعة المباشرة مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدًا العمل للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتوفير متطلبات المواطنين مع التأكيد على عدم قطع التيار على المؤسسات الخدمية والجماهيرية وقطاعات الزراعة والصحة والري.

وشدد الوزير على ضرورة تواجد كافة قيادات القطاع فى مواقع العمل وكذلك الأطقم الفنية وفرق الإصلاح والصيانة للتعامل الفور مع الأعطال الفنية، مشيرًا لأهمية المتابعة الدقيقة لمكونات الشبكة ومهماتها والعمل على عدم تحميل هذه المهمات للدرجة القصوى للححفاظ عليها وضرورة توافر وسائل التهوية والأمان للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم ومهمات الشبكة.