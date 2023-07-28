بالفيديو.. أحمد فهمى يعلن مستر إكس الأول فى الوطن العربى

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لإعلان فيلم"مستر إكس" الأول على العالم العربى ضمن السباق السينمائى لعيد الأضحى الماضى.

https://www.instagram.com/reel/CvPpOTzvO9v/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

ظهر من خلال الفيديو يقف بقدمه على رقم ١، ويتم بعدها كتابة أن فيلم "مستر إكس" الأول على العالم العربى، مع أغنية الفيلم "إختياراتى مدمره حياتى" للفنان أحمد سعد.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومى فؤاد والإخراج أحمد عبد الوهاب.

شارك فهمى فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى خالد الصاوى، ريم مصطفى ، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى السينمائية فيلم "العارف" ، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميده، مصطفى خاطر والإخراج أحمد علاء.