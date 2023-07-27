محافظ مطروح: صرف 10 آلاف جنيه لمتضررى حريق المركز التجاري

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على تقديم كافة أوجه الدعم ووقوف المحافظة مع أبنائها المتضررين من تداعيات حادث الحريق الذى نشب أمس الاربعاء، بأحد المولات التجارية الشهيرة وسط شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، والتكاتف معهم يدًا بيدٍ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف الأضرار الاقتصادية للحادث.

وقرر محافظ مطروح صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل صاحب بضاعة متضرر داخل المول، ولحين الانتهاء من حصر كافة الخسائر والتلفيات والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التضامن الإجتماعي لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لصرف التعويضات المقررة من الوزارة طبقا لحجم الخسائر.

كما أكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا وستبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتخفيف عن المتضررين من أثر تداعيات الحريق، بجانب دعوة المحافظة لرجال الأعمال والمجتمع المدني والأفراد للمساهمة والتكاتف مع المتضررين للتبرع على الكود المؤسسى لديوان عام محافظة مطروح رقم 21000101 للمساهمة فى التخفيف عنهم.