بوفيه المحافظة بينها.. الأقصر تعلن تفاصيل الاشتراك في 3 مزايدات علنية محدودة

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح 3 مزايدات علنية، تقام جلساتهم بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وعلى راغبي الاشتراك في المزايدات شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد لكل جلسة، ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات.

وتقام المزايدات، وفقًا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملة لهذا الإعلان.

بيع ثمار نخيل البلح

وتضمنت المزايدات، الأولى عملية مزايدة علنية محدودة لبيع ثمار نخيل البلح للعام 2023م، وتحددت جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023م الساعة الثانية عشر ظهراً، وفى حال عدم الترسية بالجلسة تعاد المزايدة في المواعيد التالية على التوالي حتى تتم الترسية: (الثلاثاء الموافق 8/8/2023م) – (الثلاثاء الموافق 15/8/2023م ) – (الثلاثاء الموافق 22/8/2023م).

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات (299 جنيها) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تسحب من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، ويبلغ التأمين المؤقت للاشتراك في المزايدة مبلغ 500 جنيه يزاد لـ30% من إجمالي قيمة الصفقة كتأمين نهائي عند الترسية بالجلسة فور الرسو، وباقي مبلغ الصفقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالترسية.

بوفيه المحافظة

كما تم الإعلان عن طرح مزايدة علنية محلية، لعملية استغلال بوفيه ديوان المحافظة لمدة ثلاث سنوات، وتحدد جلسة المزايدة يوم الأحد الموافق 6/8/2023م الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفى حال عدم الترسية بالجلسة تعاد المزايدة في المواعيد التالية على التوالي حتى تتم الترسية: (الاثنين الموافق 14/8/2023م ) – (الاثنين الموافق 21/8/2023م) – (الاثنين الموافق 28/8/2023م ).

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ (299 جنيها) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تسحب من إدارة العقود والمشتريات، ويبلغ قيمة التأمين المؤقت للاشتراك في المزايدة مبلغ 3000 جنيه يزاد لـ10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلى كتأمين نهائي عند الترسية، وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وعلى المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg.

أماكن انتظار السيارات

كما أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، عن طرح مزايدة علنية محدودة لاستغلال وتشغيل عدد 5 شوارع لانتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات (الشركات فقط) وتنعقد الجلسة يوم الاثنين الموافق 31/7/2023م، بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتحدد رقم هاتف للتواصل هو 0952281578 .

ويبلغ تأمين دخول المزاد 20000 جنيه، أما ثمن الكراسة للمزايدة الأولى بلغ 340.90 جنيه (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، وفقا للقانون 182 لسنة 2018، والقانون رقم 150 لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية.