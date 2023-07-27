رسميًا.. هندرسون ينضم إلى الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، ضم الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول رسميًا، بعد مفاوضات عديدة.

كانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت أمس أن نادي الاتفاق السعودي، فى مراحله الأخيرة من حسم صفقة الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول.

ونشر الصفحة الرسمية لنادى الأتفاق السعودى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة وعلقت عليها: "اليوم فطورنا إنجليزى".

ولم يفصح النادى حتى الآن عن مدة العقد أو بنود داخل العقد أو الراتب الذى سيتقاضاه اللاعب الإنجليزى فى الأراضى السعودية.