جامعة الفيوم تعقد المؤتمر العاشر لـ"طب الأطفال"

شهدت الدكتورة هدير جمال وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، فعاليات المؤتمر العاشر لطب الأطفال تحت عنوان "الجديد في طب الأطفال" الذي تنظمه كلية الطب يومي ٢٧ و ٢٨ من شهر يوليو الجاري بمنتجع نورياس على بحيرة قارون، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري،

وحضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المقتدر رئيس قسم الأطفال بالكلية، الدكتور عصام جاد الرب الأستاذ بقسم الأطفال ( رئيس المؤتمر ) وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات الفيوم والقاهرة وعين شمس والأزهر والمنيا في تخصصات العظام وجراحة الأطفال والمعامل.

أكد الدكتور عصام جاد الرب أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور المتعلقة بكل ما هو جديد في عالم طب الأطفال في تخصصات القلب وحديثي الولادة والأمراض الوراثية والغدد الصماء وتغذية الأطفال وأمراض المناعة وأمراض الدم والكلى.

وأضاف أن من أهم أهداف المؤتمر توعية أطباء الأطفال بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج الأطفال، كما يهدف المؤتمر إلى تبادل العلم والمعرفة والخبرات بيت أطباء الأطفال بالفيوم وأساتذة طب الأطفال بجامعة الفيوم والجامعات المصرية الأخرى.