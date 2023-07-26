الداخلية تكشف تفاصيل مقتل متسول داخل منزله بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مُلابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بكفر الشيخ وضبط مرتكب الواقعة.

وقال بيان أمني، اليوم الأربعاء: فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) داخل مسكنه إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجنى عليه دائم الجلوس أمام محل "الجزارة خاصته" لاستجداء المارة ومشاهدته له حال جمعه مبالغ مالية من المواطنين فاختمرت فـى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها ، فقام بتتبع المجنى عليه حتى وصل لمنزله ولدى مشاهدة المجنى عليه له داخل غرفته قام بالاستغاثة، وخشية افتضاح أمره قام بطعنه بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.