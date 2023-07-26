كشف مُلابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة

كشفت وزارة الداخلية اليوم ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته إتجاهه، فأحدث إصابته الـمُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (شخصان – مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش- دراجة نارية ) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه بالضرب "دون تحرير محضر بالواقعة" مما آثار حفيظته وعقد العزم على التعدى عليه إنتقامًا منه، فقام بالاتفاق مع الثانى على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجنى عليه وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وبسؤال المتهم الثانى أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.