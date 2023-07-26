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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إنفلونزا الطيور تنتقل إلى القطط في كوريا الجنوبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أنشأت دولة كوريا الجنوبية حجرا صحيا للقطط في العاصمة سيول، وذلك بعد اكتشاف إصابة قطتين بسلالة (إتش.5.إن.1) من إنفلونزا الطيور، في حين أفادت وزارة الزراعة، إنه "لم يتم رصد أي حالات إصابة بهذا المرض شديد العدوى بين البشر" في البلاد.
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، أوضحت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، أنها المرة الأولى منذ 2016 التي يتم فيها رصد إنفلونزا الطيور في قطة في البلاد، حيث أن القطتين اللتين ثبتت إصابتهما بالفيروس من بين 38 قطة نفقت في الآونة الأخيرة بالمأوى.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الخطر الذي يمثله الفيروس على البشر لا يزال منخفضا، لكنها أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بالعدوى بين الثدييات بحاجة إلى "المراقبة عن كثب".
كما حذرت 3 هيئات تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، من أن الزيادة المستمرة في حالات تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم تثير مخاوف من أن الفيروس قد يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وحثت الدول على تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين النظافة في مزارع الدواجن.

 

 

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