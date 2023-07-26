محافظ بورسعيد: توزيع 3 آلاف بطاقة بدل منطقة حرة "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن توزيع 3 آلاف لاف بطاقة بدل منطقة حرة "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات حتى اليوم الثالث خلال المرحلة الأولى من توزيع البطاقات.

وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، إلى أنه تتواصل أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة "كارت ميزا" لليوم الرابع على التوالي، ومن المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وكان محافظ بورسعيد، قد التقى المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات.