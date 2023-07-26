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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير روسيا بواشنطن: المساعدات العسكرية لأوكرانيا لا تؤدي إلا لمعاناة ووفيات جديدة

السفير الروسي في
السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف
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اتهم السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة بتمويل خطط كييف الإرهابية، مشيرا إلى أن المساعدات العسكرية الأوكرانية لا تؤدي إلا لمعاناة ووفيات جديدة.
وقال أنتونوف، حسبما أوردت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم، الأربعاء، إن القذائف والصواريخ الأمريكية التى تقدر بمليارات الدولارات ستحول المدن الأوكرانية إلى الأنقاض والحقول الزراعية إلى حقول ألغام.
وجاءت تصريحات أنطونوف بعد إعلان واشنطن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا 400 مليون دولار، تشمل منظومات صاروخية ومركبات عسكرية وطائرات مسيرة وذخائر. 

سفير روسيا بواشنطن المساعدات العسكرية لأوكرانيا