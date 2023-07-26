غدًا.. حفل غنائي جديد للفنان عز الأسطول وفرقته الموسيقية في قبة الغوري

يحيي الفنان عز الأسطول وفرقته الموسقية حفلا غنائيا، في الثامنة مساء غد الخميس، في قبة الغوري.

يضم برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "أنشودة آمون رع"، و"مدد يا الله"، و"عبد القادر"، "ومشيت"، و"فى الحسين"، و"عجبى"، و"العزوبية"، و"نسى نسى"، و"فوج النخل".

أسس الفنان عز الأسطول فرقته الموسيقية لتقديم التراث العربى الموسيقي، وكانت بدايتة الفنية مع فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة د. قدري سرور، ثم فرقة "شرقيات" مع الفنان فتحي سلامة، ثم "فلامنكا" مع الفنان وائل خضر وغيرها.

قام الأسطول بغناء "أنشودة آمون رع" في حفل افتتاح طريق الكباش عام 2021 قيادة المايسترو العالمي نادر العباسي.

شارك عز الأسطول بالعديد من الحفلات والعروض الفنية داخل مصر وخارجها مثل العرض الكبير "ابن بطوطة" فى البحرين، وإيطاليا، وعمان، كما شارك بأغنية "النهاية" لفيلم "خان تيولا" للمخرج وسام المدني.