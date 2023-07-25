ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 47 حالة تعد على مساحة 29 فدانا بالشرقية

إزالة التعديات
إزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 47 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و 495 متر مباني و 29 فدانا بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 20 حالة تعدي على مساحة 4 آلاف و 495 متر مباني و 27 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 29 فدانا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

4 آلاف 27 حالة أراضى أملاك الدولة ازاله التعديات علي الاراضي إزالة التعديات على الاراضي الزراعية