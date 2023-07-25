إزالة 47 حالة تعد على مساحة 29 فدانا بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 47 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و 495 متر مباني و 29 فدانا بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 20 حالة تعدي على مساحة 4 آلاف و 495 متر مباني و 27 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 29 فدانا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.