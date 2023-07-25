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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يحسم صفقة رضا سليم والإعلان الرسمي خلال ساعات

رضا سليم لاعب نادي
رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي
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ذكرت تقارير صحفية مغربية  أن رضا سليم جناح فريق الجيش الملكي المغربي أنهى إجراءات انضمامه لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.
وقال موقع "البطولة" المغربي إن رضا سليم وقع على عقود انضمام للأهلي لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، وأنه يتبقى فقط الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن النادي حسم صفقة رضا سليم خلال الساعات الماضية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الجيش الملكي المغربي واللاعب.

وأضاف المصدر أن المفاوضات وصلت إلى مراحل نهائية استنادا إلى رغبة اللاعب نفسه في الحضور إلى مصر والانضمام إلى الأهلي وبات الإعلان عن الصفقة مسألة وقت.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن أول صفقاته في الميركاتو الصيفي التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي. 

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