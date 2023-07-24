تكليف أسامة قابيل بتشكيل هيئة مكتب دعم الصحة النفسية بمجلس الشباب المصرى

قرر الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى، تكليف الدكتور أسامة محمد السيد عز قابيل، بعضوية هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز الصحة النفسية لدي المؤسسات المالية.



وأضاف البيان الذى أصدره المجلس اليوم الإثنين، بتكليف أسامة قابيل بتشكيل هيئة مكتب من المتخصصين والمعنيين بالصحة النفسية للمساهمة في دعم وتعزيز الصحة النفسية للعاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية وذلك وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة لقيامه والسادة أعضاء هيئة المكتب بمتابعة وتطوير الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز الصحة النفسية للفئات المستهدفة.

الدكتور أسامة محمد السيد عز قابيل هو عالم من علماء الأزهر الشريف خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومُحاضر ومدرب معتمد بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وأيضًا محاضر ومدرب معتمد بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو إتحاد المبدعين العرب التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وعضو بمؤسسة بيت العائلة المصري المشترك بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الموقرة، وعضو إتحاد الإعلاميين العرب، ومُحاضر ديني إجتماعي بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات العربية، وعضو اللجان الدينية والثقافية ببعض النوادي الرياضية المصرية.