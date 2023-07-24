على طريقة صيدلي حلوان.. ضبط 4 متهمين احتجزوا شخصًا وتسببوا في انتحاره بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 متهمين في واقعة احتجاز شخص داخل شقة سكنية بالطابق الرابع وانتحار الضحية قفزًا من الشرفة بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بعزبة العسيلي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة لذكر لا يحمل أوراق تدل علي هويته، وبمناقشة الشهود وحارس العقار أفادوا بأنه من غير قاطني العقار.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى احتجزه عدد من الأشخاص داخل شقة بالعقار محل العثور على جثته، وأنه قام بإلقاء نفسه من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الرابع هربا منهم، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهودهم أن وراء الواقعة 4 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكانت منطقة حلوان بمحافظة القاهرة قد شهدت واقعة مشابهة عندما لقي صيدلي يدعى "ولاء زايد" مصرعه إثر سقوطه من علو عقب احتجاز زوجته وأشقائها وأصدقائه له بسبب خلافات أُسرية في الربع الأخير من العام الماضي والتي تصدرت عناوين المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها وعرفت إعلاميا بجريمة "صيدلي حلوان".