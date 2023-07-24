وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال رصف طريق"الجناين"

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رصف طريق "الجناين"أبشواي/ جبل سعد، بطول ٣،٧ كم، بتكلفة ١٠٧ مليون حنيه.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، خلال تفقدهما لأعمال رصف طريق "الجناين" لشرح تفصيلي، من رئيس مركز ومدينة أبشواي، لقطاعات الطريق وخدماته، موضحا أنه يربط بين مركزي أبشواي ويوسف الصديق مرورا بطريق جبل سعد، بطول ٣،٧ كم، وبعرض ٢٠ متر مزدوج، بتكلفة ١٠٧ مليون جنيه.

وأضاف، أن الطريق يشمل عدد ٣ قطاعات، القطاع الأول بداية من طريق أبشواي / الفيوم السياحي وصولاً لمفارق طريق أبشواي / تلات، والقطاع الثاني من كوبري مفارق طريق تلات وصولاً لمفارق طريق السنجأ / أبشواي، ومن مفارق طريق السنجأ وصولا للقطاع الثالث الرابط بطريق جبل سعد.

ولفت رئيس مركز ومدينة أبشواي، الى انه تم تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بأبشواي منها: تغطية ورصف مصرف أبشواي بحر أبو جنشو، بطول ١،٧ كم، وتوسعة الطريق ليصل إلى ٢٠ متر عرض مزدوج بدلا من ٧ متر، بتكلفة ١٦ مليون جنيه، إضافة لتغطية ورصف مصرف المرور داخل مدينة أبشواي، بطول ٥٠٠ متر، بتكلفة ٥،٧ مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن طريق "الجناين" يعد أحد الشرايين المرورية المهمة على أرض محافظة الفيوم، ويأتى في إطار المنظومة الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية، للارتقاء بكافة المحاور المرورية للدفع بعجلة التنمية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جهته، أوضح محافظ الفيوم، أن أعمال طريق "الجناين" أبشواي / جبل سعد، تأتى في إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن أعمال هذا الطريق تأتي ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

الجدير بالذكر، أن أعمال طريق "الجناين" أبشواي / يوسف الصديق، مرورا بطريق جبل سعد، تشمل الرصف، وتركيب البلدورات، وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها.

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