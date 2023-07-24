السيطرة على حريق مصنع الأثاث المكتبي بالعبور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمصنع أثاث مكتبي بالمنطقة الصناعية الحى السابع بجهاز مدينة العبور، حيث جرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتتم الأن أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق وجرى نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع رياضكو للأثاث المكتبي بالمنطقة الصناعية الحي السابع بجهاز مدينة العبور، ويوجد بعض الاختناقات.

وفور علم محافظ القليوبية، توجه إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وحاليا في مرحلة التبريد، ولم يسفر الحريق عن ثمة وفيات، سوى 6 حالات اختناق وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وجميعها إصابات خفيفة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال مالكي المصنع وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته.