الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 23% في مايو 2023

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الاثنين، إن عجز الميزان التجاري للأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعا بنسبة 23% خلال شهر مايو من عام 2023 مُقارنة بالشهر الذي سبقه، و4% مقارنة بالشهر المناظر 2022.

وأوضح الجهاز، في تقرير له حول التجارة الخارجية، أن قيمة العجز التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 577.6 مليون دولار أمريكي في شهر مايو الماضي، وارتفعت الصادرات خلال شهر مايو من عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بشهر أبريل، كما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بشهر مايو من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 142.7 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 29% مقارنة بشهر أبريل، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات، ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16% مُقارنة بالشهر الذي سبقه (أبريل).

وأضاف أن الواردات ارتفعت خلال شهر مايو بنسبة 24% مُقارنة بالشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بشهر مايو من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 720.3 مليون دولار أمريكي، ارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 14% مقارنة بشهر أبريل 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة بالشهر السابق.